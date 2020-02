Afghanistan: inviato russo Kabulov, non ho visto un accordo Usa-talebani

- L'inviato presidenziale russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, ha detto all'agenzia di stampa russa "Sputnik" di non aver visto finora il testo dell'accordo di pace tra Stati Uniti e talebani, la cui firma è attesa a breve. Kabulov è attualmente a Doha, in Qatar, come osservatore alla cerimonia della firma del tanto atteso accordo di pace tra gli Stati Uniti e talebani, che dovrebbe avvenire nel corso della giornata. "No, non l'ho ancora visto, ora ce lo mostreranno prima di firmare", ha detto Kabulov. Dal 2018 Washington e i talebani hanno tentato di negoziare un accordo di pace che assicurasse il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan in cambio della garanzia da parte dei talebani che il paese non sarebbe diventato un rifugio sicuro per i terroristi. I rappresentanti delle parti si sono incontrati regolarmente a Doha per affrontare il problema. La firma dell'accordo seguirà una riduzione della violenza di una settimana in Afghanistan, coordinata all'inizio di febbraio come condizione preliminare per l'accordo di pace previsto. (Res)