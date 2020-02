Afghanistan: Usa ritireranno truppe in 14 mesi, colloqui di pace dal 10 marzo

- Gli Stati Uniti ritireranno le proprie truppe dall'Afghanistan in modo graduale entro 14 mesi, mentre i colloqui di pace con i talebani inizieranno intorno al 10 marzo prossimo. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dal governo degli Stati Uniti e dell'Afghanistan in vista della firma dell'accordo Usa-talebani atteso per oggi in Qatar. Si afferma che gli Stati Uniti ridurranno il numero delle loro truppe in Afghanistan e che il completo ritiro delle truppe Usa e Nato dal il paese avverrà tra 14 mesi, secondo quanto ha rivelato "Tolo news", che ha ottenuto la dichiarazione completa. "In linea con la valutazione e la determinazione congiunte tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, gli Stati Uniti, i suoi alleati e la Coalizione completeranno il ritiro delle loro forze rimanenti dall'Afghanistan entro 14 mesi dall'annuncio di questa dichiarazione congiunta e l'accordo Usa-talebani", afferma il testo. Per quanto riguarda i colloqui di pace tra le parti dovrebbero iniziare intorno al 10 marzo. (Res)