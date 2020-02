Milano: operai al lavoro rubano merce dal supermercato del Portello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stavano facendo lavori all'interno del complesso commerciale del Portello, a Milano, e ne hanno approfittato per sottrarre della merce dall'ipermercato. Per questo tre romeni di 38, 31 e 30 anni sono stati arrestati ieri sera intorno alle 18 per furto aggravato in concorso. A contattare il 113 è stato il responsabile della sicurezza dell'Iper Portello di via Achille Papa, che ha notato i tre mentre caricavano rotoli di carta di proprietà del supermercato all'interno del loro furgone, dove è stata trovata altra merce non pagata.(Rem)