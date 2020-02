Coronavirus: Cisl Slp su ritiro pensioni ai primi di marzo, operatori in apprensione

- Arriva marzo, e con lui il pagamento delle pensioni, situazione che in tempi di Coronavirus mette gli operatori di Poste Italiane in apprensione. Cisl Slp ha chiesto nei giorni scorsi un incontro per sapere come l’azienda abbia intenzione di muoversi, e ieri Poste Italiane ha comunicato che “in considerazione delle prossime scadenze relative al pagamento delle pensioni, è stata disposta l’affissione in tutti gli Uffici Postali di indicazioni utili ad evitare il sovraffollamento da parte della clientela”. “L’azienda locale si è attivata, mancano iniziative più forti a livello centrale al di là della disponibilità ad una riunione in videoconferenza per il pomeriggio del giorno 2 marzo, cioè dopo la conclusione del primo giorno di pagamento delle pensioni”, dice Rossana Pepe, segretaria generale SLP CISL Bergamo. Il sindacato CISL dei lavoratori delle Poste suggerisce di invitare l’utenza ad utilizzare gli strumenti elettronici di pagamento o ritiro di contanti, sollecitando la dirigenza di Poste Italiane ad adeguare opportunamente i cash dispenser in vista dell’auspicabile maggiore utilizzo. (segue) (com)