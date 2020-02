Coronavirus: Cisl Slp su ritiro pensioni ai primi di marzo, operatori in apprensione (2)

- “In questa situazione di emergenza, però, vanno tenute presenti anche le condizioni di quei numerosi pensionati a basso reddito che ritirano ancora la pensione in contanti e non si sono ancora attrezzati per altro tipo di pagamento – aggiunge Caterina Delasa, segretaria generale FNP CISL. Sono soprattutto i più anziani, e per questi, che lunedì avranno oggettivo bisogno di ritirare il proprio assegno, vanno studiate azioni utili a limitare le possibilità di contagio che, come si è visto in questi giorni, vede proprio gli anziani tra gli obiettivi più sensibili”. Secondo i dati INPS, infatti, un terzo dei pensionati ritira la propria mensilità alle Poste, il restante ha un conto corrente bancario. Quindi, secondo i calcoli FNP, su quasi 100.000 pensionati (un terzo del totale) che hanno la pensione alle Poste, sono circa 20.000 quelli che ritirano fisicamente l’assegno agli sportelli. (com)