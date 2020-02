Afghanistan: Usa e talebani firmano accordo di pace a Doha

- Gli Stati Uniti e il movimento talebano dell'Afghanistan hanno firmato oggi un accordo di pace atteso nella capitale del Qatar, Doha. Lo ha annunciato l'emittente televisiva "al Jazeera". All'inizio della giornata, gli Stati Uniti e il governo afghano hanno rilasciato una nota congiunta, in cui si affermava che gli Stati Uniti ridurranno il numero delle loro truppe in Afghanistan e che il completo ritiro delle truppe statunitensi e della Nato dal paese avverrà entro 14 mesi. Il ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ha affermato che l'accordo tra Stati Uniti e talebani è il primo passo per stabilire una pace globale in Afghanistan, invitando la comunità internazionale ad affrontare le sfide della pace nel Paese. Il ministro del Qatar ha aggiunto che il suo paese ha continuato i suoi sforzi di mediazione per raggiungere la pace in Afghanistan. A sua volta, durante la cerimonia della firma, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato che gli Stati Uniti e i talebani hanno affrontato decenni di azioni aggressive e mancanza di fiducia, sottolineando che i talebani hanno dimostrato di "poter raggiungere la pace quando hanno deciso di farlo". Pompeo ha aggiunto che l'accordo di oggi "è una misura per garantire che l'Afghanistan non sarà più un trampolino di lancio per il terrorismo", e ha anche apprezzato "il ruolo del Qatar nel sostenere questo storico accordo". (Res)