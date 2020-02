Milano: tre ragazzi accerchiati ai giardini da coetanei, dateci i soldi sennò finisce male

- Tre ragazzi di 21, 22 e 23 anni sono stati rapinati ieri sera da un gruppo di coetanei al giardino Vincenzo Muccioli, in zona Solari a Milano. Erano circa le 23.30 quando i tre amici, seduti sulla panchina, sono stati raggiunti da otto giovani che con fare minaccioso gli hanno dapprima chiesto una sigaretta. Le vittime li hanno accontentati, ma non è bastato. "Dateci i soldi, sennò finisce male", ha minacciato il gruppetto. I tre, impauriti, hanno consegnato rispettivamente 50, 10 e 60 euro in contanti e poi hanno sporto denuncia alla polizia. Episodio simile è capitato, sempre nella serata di ieri, in via Cena, dove due amici stavano camminando, in direzione viale Molise, quando si sono accorti di essere seguiti da tre persone. Una di loro, una volta raggiunte le due vittime, si è infilata la mano destra in tasca, simulando di estrarne un'arma e ha chiesto soldi. I due gli hanno consegnato dieci euro in contanti.(Rem)