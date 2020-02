Coronavirus: Montino, chiuderemo fino a 9 marzo scuola bimba per sanificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi l’invito alla calma: “ Invito tutta la cittadinanza, e in particolar modo le famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole in questione o la piscina comunale, a mantenere la calma perché l’equipe dello Spallanzani che segue costantemente il caso è tra le migliori d’Europa. Ricordo che i tre casi presi in cura dallo Spallanzani in queste settimane sono tutti guariti. C’è un protocollo consolidato che ha funzionato e che intendiamo seguire. Una squadra composta da tecnici della Asl e del Seresmi, il Servizio Regionale per l'Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive dello Spallanzani sta effettuando una indagine epidemiologica per ricostruire i contatti stretti della famiglia e identificare le persone che saranno sottoposte a sorveglianza attiva, restando nelle loro case e seguendo protocolli sanitari precisi. Queste persone avranno a disposizione anche una App dedicata che permette un monitoraggio in tempo reale. Solo in caso di presenza di sintomi si procederà con il test per il Covid-19. È istituito anche il numero verde regionale 800118800 che fornirà tutte le informazioni necessarie”. (Rer)