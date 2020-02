Intercettazioni: Polidori (FI), garanzie irrinunciabili. Rischi enormi con trojan

- "Il governo intervenga per vietare la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, in tali casi indicando, nel verbale delle operazioni indicate, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta". Così l'impegno previsto dall'ordine del giorno al decreto legge sulle intercettazioni, della deputata di Forza Italia Catia Polidori, non accolto dall'esecutivo. "In assenza, dolosa o colposa – ha aggiunto –, dei filtri necessari a limitarne l'acquisizione da parte dei terzi, i trojan rischiano di trasformarsi in pericolosissimi strumenti di spionaggio massivo. Su un terreno che incrocia il potere investigativo e quello, non meno forte, della tecnologia, le garanzie sono irrinunciabili". "Il fatto che il governo non abbia accolto questo impegno – ha concluso l'esponente azzurra – è gravissimo, insensato, pericoloso. Una ferita profonda nel nostro ordinamento che una volta al governo Forza Italia sanerà".(Ren)