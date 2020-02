Coronavirus: Castelli (M5S), prime misure immediate per le imprese in tutta Italia

- “Stamattina ho letto qualche articolo che preferisce creare falsi allarmi, piuttosto che raccontare la verità. Il Decreto Legge approvato ieri sera in Consiglio dei Ministri prevede una parte di interventi di sospensione di scadenze e tributi per la Zona Rossa, ma contiene anche una parte che inizia ad occuparsi di tutto il resto d’Italia, in particolare delle aziende. Parlo infatti degli interventi di rifinanziamento del Fondo di Garanzia per Piccole e Medie Imprese, del finanziamento del Fondo Simest con 300 milioni che vanno alle aziende che fanno internazionalizzazione, della misura dei voucher per le agenzie turistiche, della sospensione dei versamenti di ritenute fiscali Irpef e contributi previdenziali Inps per il turismo. Questi ultimi rappresentano il primo segnale per un settore che sta registrando le maggiori perdite. In più, fuori da questo primo Decreto, ci sono le operazioni che ha messo in campo Cassa Depositi e Prestiti, per tutta Italia, con 1 miliardo di prestiti agevolati da erogare alle Pmi. Quindi, cari giornalisti locali piemontesi, invece di seminare il panico, la prossima volta raccontate questo”. Così su Facebook il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. (Ren)