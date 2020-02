Cile: proteste, a fuoco per la seconda volta museo Violeta Parra

- Un incendio è scoppiato nella notte nel museo Violeta Parra di Santiago del Chile, nel quadro delle proteste sociali in corso nel paese. "Ancora una volta il nostro museo prende fuoco", ha riferito su Twitter la direzione del museo, precisando che l'incidente - il secondo in poche settimane - non ha messo a rischio il personale né le opere. Per contenere le fiamme, che secondo i media locali avrebbe origine dolosa, sono intervenuti almeno 11 camion dei pompieri. Lo scorso 7 febbraio, un incendio simile ha colpito l'edificio, anche in quel caso senza danneggiare le collezioni che erano state messe in un magazzino esterno. Circa 15 mila persone hanno partecipato ieri alle proteste di Santiago, che proseguono dallo scorso mese di ottobre contro il carovita e la corruzione del governo. Secondo numeri della magistratura ad oggi sono 31 le morti sotto indagine per presunte responsabilità delle forze dell'ordine dall'inizio delle proteste, lo scorso 18 ottobre. (segue) (Abu)