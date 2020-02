Cile: proteste, a fuoco per la seconda volta museo Violeta Parra (2)

- Le proteste sociali in Cile hanno indotto il governo di Sebastian Pinera a indire un referendum sulla riforma della Costituzione per il prossimo 26 aprile. Nella consultazione popolare i cileni dovranno esprimersi su due quesiti. Il primo è se sono favorevoli o meno ad una nuova Costituzione; il secondo riguarda le modalità di conformazione dell'assemblea costituente. In quest'ultimo caso sono due le opzioni a disposizione della cittadinanza: un'assemblea composta interamente da rappresentanti specificamente eletti o un'assemblea composta per metà da rappresentanti eletti e per l'altra metà da rappresentanti scelti dal parlamento. (Abu)