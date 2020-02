Sardine: Mattia Santori a Fanpage.it, abbiamo detto sì a Maria De Filippi perché lei non è come gli altri

- Mattia Santori del Movimento delle Sardine in un'intervista a Fanpage.it ha spiegato perché ha accettato l'invito di Maria De Filippi per la prima puntata, andata in onda ieri sera, di "Amici di Maria De Filippi": "Sapevamo di generare polemiche, ma vogliamo allargare il messaggio. Abbiamo scelto Maria perché è stata la prima a sdoganare certi temi", ha chiarito Santori. "Maria De Filippi per noi ha un valore diverso rispetto agli altri programmi Mediaset, nei quali continueremo a non andare", ha aggiunto. (Ren)