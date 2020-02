Siria: Perego (FI), interventismo turco contrasta con interessi europei

- "La Turchia ha colpito duecento postazioni militari dell'esercito siriano in risposta all'uccisione di trentatré militari turchi, quello che i media non dicono è che i turchi con i loro miliziani jihadisti ex Al Nusra in Siria non ci dovrebbero essere. Nè tantomeno combattere una guerra in violazione della sovranità territoriale siriana in un territorio che sconta l'ennesimo dramma umanitario colpendo una popolazione stremata da un conflitto decennale. Per queste ragioni è difficile condividere pienamente le parole del segretario della Nato di solidarietà alla Turchia, la cui agenda politica appare sempre più in contrasto con gli interessi dell'Europa." Così in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia. (Ren)