Coronavirus: Gelmini (FI), eccellenze italiane in campo per rilanciare immagine paese nel mondo

- "L'immagine dell'Italia nel mondo, anche a causa degli errori di comunicazione del governo, è ai minimi termini: l'allarme per il Coronavirus ha provocato la paralisi di un settore trainante per la nostra economia come il turismo. Serve subito una risposta globale per rilanciare la nostra attrattività: l'Italia è un Paese sicuro ed ospitale, e dobbiamo riaffermarlo con forza. Nel 2009 il presidente Berlusconi, dopo il drammatico terremoto in Abruzzo, portò il G8 a L'Aquila: Obama, Merkel, Medvedev, Sarkozy, Brown. Il mondo vide in diretta il disastro, e da quell'operazione comunicativa senza precedenti partì la ricostruzione. Serve un nuovo grande evento per rilanciare l'Italia a livello internazionale. Il premier Conte faccia appello ai migliori 'creativi' italiani e ai tanti nomi che hanno fatto onore all'immagine del nostro Paese nel mondo e lanci un concorso di idee per una campagna promozionale su giornali, social media e tv, e per organizzare un appuntamento simbolo globale, magari in Lombardia, la regione finora più colpita. Non c'è tempo da perdere: Pasqua e l'estate si avvicinano. Di qui ad allora avremo sicuramente risolto tutti insieme il problema sanitario, ma se non interveniamo conteremo i posti di lavoro perduti e saranno molti di più dei contagiati dal virus". Lo ha affermato in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Ren)