Coronavirus: Mulè (FI), siamo pronti a suggerire proposte concrete contro recessione

- "Rischio recessione alle porte, imprese in crisi, consumi in calo, export, turismo, Made in Italy in contrazione, previsioni di crescita che verranno ulteriormente riviste al ribasso... rispondere all'emergenza economica che stravolgerà nei prossimi mesi l'Italia con ripercussioni anche in Europa e nei mercati globali (vedi crollo importazioni della Cina) è una priorità non sindacabile, immediata. Con il presidente Silvio Berlusconi siamo tutti impegnati per dare un contributo di idee e proposte concrete, come abbiamo già fatto nei giorni scorsi. Per continuare in questo sforzo incessante, martedì Forza Italia riunirà tutti i dipartimenti nella sede del partito a Roma e metterà sul tavolo ulteriori proposte concrete per lavoratori, famiglie e imprese. Poche chiacchiere, lavoro e risposte: noi ci siamo". Cosi', in una nota, il deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei dipartimenti azzurri, Giorgio Mulè.(Ren)