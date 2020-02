Libano: scuole chiuse fino all'8 marzo per fermare il Coronavirus

- Il ministero della Pubblica Istruzione libanese ha annunciato che chiuderà le scuole fino all'8 marzo, come misura precauzionale per frenare la diffusione del Coronavirus. L'annuncio è arrivato dopo una dichiarazione dell'ospedale di Beirut che confermava la registrazione del quarto caso di infezione nel paese. Si tratta di un cittadino siriano che è stato messo in quarantena nell'ospedale nella capitale. "Nell'interesse della salute degli studenti e delle loro famiglie, il ministro della Pubblica Istruzione libanese, Tariq al Majzoub, chiede a tutte le istituzioni educative di asili, scuole, scuole superiori, istituti professionali e università di chiudere", si legge in una nota. I primi tre casi in Libano sono stati associati a passeggeri arrivati ​​su voli dall'Iran. (Res)