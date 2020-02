Coronavirus: calcio, rinviate al 13 maggio 5 partite di Serie A tra cui Juventus-Inter

- Sono state rinviate 5 partite di Serie A in programma in questo weekend. Lo ha deciso la lega di Serie A per far fronte all'emergenza coronavirus. Si tratta di gare nel Nord Italia: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina. Si giocheranno tutte mercoledì 13 maggio. Niente partite a porte chiuse, quindi, come invece era stato annunciato in un primo momento. La finale di Coppa Italia si giocherà mercoledì 20 maggio 2020. (Rpi)