Kosovo: presidente Thaci, dazi alla Serbia portano all'isolamento (2)

- L'opposizione in Kosovo si è schierata quasi all'unanimità contro il premier Albin Kurti dopo il suo annuncio per una parziale abolizione dei dazi al 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia. Per l'ex premier Ramush Haradinaj, il cui governo nel 2018 ha disposto l'aumento dei dazi contro Belgrado, Kurti viene definito "un truffatore" che si sarebbe "arreso di fronte alla Serbia". In un post su Facebook, Haradinaj ha scritto che "questo è l'inizio del ritiro della Serbia e della Russia in Kosovo. Albin il truffatore, è da oggi responsabile della nuova invasione economica del Kosovo, da parte della Serbia". (segue) (Kop)