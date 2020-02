Coronavirus: Caparini, evidente insufficienza delle misure del governo per le imprese e i lavoratori

- "Nel decreto non c'è nulla per i lavoratori e le aziende esterne alla zona rossa". Lo ha detto l'assessore al Bilancio, Finanza e Sempplificazione della Regione Lombardia, Davide Caparini, commentando le misure approvate nella serata di ieri dal Consiglio dei ministri. "Le misure, minime – ha aggiunto - per i 10 comuni della lodigiana prevedono per gli autonomi un contributo mensile di 500 euro, come adottato in occasione del Sisma del 2012, per i lavoratori dipendenti l'estensione degli ammortizzatori in deroga alle imprese sotto i 5 dipendenti e il rafforzamento dei Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per tutte le categorie di dipendenti". "Gli stanziamenti del Governo a sostegno dei lavoratori autonomi e subordinati – ha proseguito Caparini - in base ai nostri calcoli non sono sufficienti a coprire la metà del periodo previsto. Per la platea dei circa 25.000 lavoratori i 24,2 milioni stanziati coprono solo 45 giorni". "Insomma – ha concluso l'assessore - l'insufficienza degli interventi di contrasto alla crisi economica è evidente anche per la 'zona rossa', completamente ignorato il resto della Lombardia. Aspettiamo ora di leggere la versione finale del Decreto Legge". (com)