Coronavirus: terzo caso confermato in Georgia

- Il terzo caso di coronavirus è stato confermato oggi dalle autorità della Georgia. Ad annunciarlo è stato il direttore generale del centro nazionale per il controllo delle malattie del paese caucasico, Amiran Gamkrelidze. Il paziente ha cui è stato riscontrato il coronavirus è un cittadino georgiano che è stato in Iran. Il primo caso in Georgia è stato riscontrato il 26 febbraio. Tutte e tre le persone che hanno il coronavirus in Georgia sono al momento in condizioni di salute non preoccupanti, ha precisato Gamkrelidze. (Res)