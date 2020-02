Milano: pedone 19enne investito nella notte al Giambellino, in codice giallo all'Humanitas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 19 anni è stato investito questa notte poco prima delle 2 in via Ludovico il Moro, nel quartiere Giambellino di Milano. Il 19enne, che era in giro a piedi, ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas. Lo fa sapere in una nota l’azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. (Rem)