Roma: Meleo, piano eliminazione barriere architettoniche passaggio fondamentale per città inclusiva

- Dopo l'approvazione di ieri in giunta capitolina del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, esulta l'assessore ai Lavori pubblici Linda Mele. Su Facebook scrive: "Questa metodologia definisce standard e criteri per realizzare nuove infrastrutture o adeguare quelle esistenti alle esigenze delle persone con disabilità. Un passaggio fondamentale per rendere Roma una città inclusiva. Attraverso questo documento, frutto di un lavoro che ha visto la partecipazione di diversi stakeholder, dall’amministrazione alle associazioni di settore, abbiamo creato delle schede tecniche che definiscono le modalità con cui progettare in maniera inclusiva". (Rer)