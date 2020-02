Pakistan: debito, Fmi concederà credito di 450 milioni di dollari nonostante difficoltà

- Le autorità del Fondo monetario internazionale (Fmi) hanno raggiunto un accordo con il Pakistan per concedere al paese un credito di 450 milioni di dollari di fondi, nell'ambito di un pacchetto di salvataggio da 6 miliardi di dollari. Obiettivo degli aiuti, ha riferito in una nota il capo missione dell'Fmi in Pakistan Ernesto Ramirez Rigo, è in particolare quello di aiutare il paese asiatico a superare la crisi di bilancia dei pagamenti e le crescenti passività: con una popolazione di oltre 208 milioni di persone, il Pakistan ha visto aumentare il suo debito del 40 per cento negli ultimi 15 mesi. Le scelte attuate di recente dal governo, che nell'impossibilità di registrare entrate per le riforme ha aumentato le tasse facendo lievitare i prezzi, hanno in effetti impedito al paese di riassorbire nell'ultimo periodo questa passività. Nonostante le difficoltà, i delegati dell'Fmi hanno deciso di concedere al Pakistan una parte degli aiuti, nel quadro degli accordi che prevedono che il Fondo versi al paese 2 miliardi di dollari l'anno in tre fasi. In cambio, il Fondo chiede al paese di rafforzare la mobilitazione del gettito fiscale, eliminando le esenzioni fiscali ed attuando politiche di spesa prudenti. Concluso nel quadro di negoziati locali, l'accordo dovrà ora essere approvato dalla direzione e dal consiglio di amministrazione dell'organismo il prossimo mese di aprile. (Inn)