Meteo Milano: le previsioni per domani

- Nuvolosità estesa nella prima parte della giornata, nel pomeriggio nuvolosità in attenuazione con schiarite irregolari, nuovo aumento in serata a partire da ovest. Al mattino precipitazioni residue deboli, da sparse a diffuse, più insistenti sui settori orientali e Alpi di confine. Neve oltre 800 metri. Minime in aumento, massime stazionarie o in leggero aumento. In Pianura minime intorno a 5 °C, massime intorno a 11 °C. (Rem)