Siria: Erdogan, la Turchia non può sostenere una nuova ondata di rifugiati

- La situazione in Siria per la Turchia non è mai stata "un'avventura" o un "tentativo di espandere i suoi confini": lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando oggi a Istanbul davanti ai membri del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp). Erdogan ha inoltre affermato di avere detto al presidente russo Vladimir Putin di lasciare che l'esercito di Ankara possa fronteggiare da solo le truppe siriane nell'area di Idlib. I militari della Turchia - ha ribadito Erdogan - sono in Siria su invito del popolo siriano e Ankara non ha alcuna intenzione di lasciare il paese. "La Turchia non è interessata al petrolio o al territorio della Siria, vogliamo solo mettere in sicurezza i nostri confini con una zona di sicurezza", ha affermato il presidente turco, secondo cui il regime siriano "pagherà un prezzo" per l'uccisione dei militari di Ankara. Erdogan ha ribadito che il suo paese non impedirà più ai rifugiati siriani presenti nel suo paese di recarsi in Europa ed ha parlato di circa 4 milioni di persone che si stanno recando verso i confini della Turchia a causa "degli attacchi sanguinosi del regime siriano". "La Turchia ospita 3,7 milioni di siriani e non può gestire un altra ondata di rifugiati", ha dichiarato Erdogan.(Tua)