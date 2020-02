Serbia-Usa: patriarca Irinej oggi in Florida per Consiglio Chiesa serba ortodossa

- Il capo della Chiesa serba ortodossa, patriarca Irinej,ha iniziato oggi una visita negli Stati Uniti per partecipare al Consiglio dei rappresentanti della confessione religiosa nell'America settentrionale ed in quella meridionale. Secondo quanto riporta il quotidiano "Vecernje novosti", la conferenza si tiene in Florida e vede al centro la riorganizzazione della Chiesa serba ortodossa decisa da alcuni metropoliti d'oltreoceano senza il consenso del Sinodo centrale. Nei giorni scorsi un comunicato della Chiesa serba ortodossa precisava che il patriarca Irinej non si sarebbe recato in visita Montenegro a causa di impegni precedentemente presi negli Stati Uniti. (segue) (Seb)