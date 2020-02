Serbia-Usa: patriarca Irinej oggi in Florida per Consiglio Chiesa serba ortodossa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro Milo Djukanovic ha accusato la Chiesa ortodossa serba di essere "uno strumento di ideologia nazionalista usato da Belgrado". Djukanovic ha detto che per questo motivo il Montenegro "deve avere una propria chiesa ortodossa autocefala". Djukanovic ha ribadito che la Serbia "utilizza la Chiesa ortodossa serba per esercitare influenze su questioni interne del Montenegro". Il capo dello stato di Podgorica ha accusato inoltre la Chiesa ortodossa serba di "utilizzare i fedeli come strumento per esercitare pressioni sullo stato per rinunciare alla nuova legge sulle libertà religiose, il che è del tutto inaccettabile". (Seb)