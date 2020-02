Sicurezza: elicottero dell'Aeronautica militare recupera due escursionisti sul Monte Vettore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero HH-139A dell’Aeronautica militare è intervenuto nel cuore della notte tra il 28 e il 29 febbraio per effettuare il recupero di due escursionisti di cui uno rimasto gravemente ferito sul versante marchigiano del Monte Vettore. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. ​L’elicottero militare, uno degli assetti della forza armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dalla base militare di Cervia – sede dell’83mo Centro Sar (Search and Rescue) del 15mo Stormo – ed ha raggiunto l’impervia zona montana dove si trovavano i due escursionisti in stato di ipotermia. In stretta collaborazione con gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria e grazie all’uso dei visori NVG (night vision goggles), gli apparati per visione notturna in dotazione, l’equipaggio ha recuperato i due escursionisti e li ha trasferiti presso l’ospedale di Perugia. (segue) (Com)