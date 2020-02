Municipio Roma XI: Lanzi (Pd), spazi al collasso in scuole valle Galeria serve nuovo plesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova scuola nella parte più esterna del municipio XI per sopperire alla mancanza di plessi. È questa la proposta lanciata questa mattina da Gianluca Lanzi, candidato del centrosinistra alla presidenza del municipio. "La parte più periferica del nostro municipio - sottolinea in una nota Lanzi - non ha plessi scolastici se non quello di Fratelli Cervi ed è un territorio sempre più in espansione con nuove costruzioni e nuove residenze, popolate per lo più da giovani coppie che, ovviamente, hanno una crescente necessità di istituti scolastici di ogni ordine e grado. È chiaro a tutti che la Cervi non sia più in grado di accogliere nuovi alunni e che per l'occupazione di spazi come i corridoi trasformati in classi, veda compromessa la sua conformità con le norme di sicurezza". Insomma, oltre al danno anche la beffa ha aggiunto l'ex consigliere democratico Angelo Vastola: "È paradossale che solo nel 2019 per la Fratelli Cervi siano stati spesi 900 mila per la messa in sicurezza del plesso attraverso un bando regionale del 2014 richiesto dall'ex minisindaco dem e ad oggi, a causa del sovrannumero degli alunni e le aule di fortuna allestite nei corridoi, la scuola sia ritornata di fatto nell'illegalità, risultando non in regola con le norme di sicurezza e anti-incendio". Come fare dunque? "È necessario - sostiene Lanzi - costruire nuove scuole, a partire dai lavori per completare la scuola di via Mazzacurati a Corviale che darebbe una boccata d'ossigeno alle famiglie dell'intero quadrante. Il bando è ancora aperto ma da due anni e mezzo manca una commissione in grado di valutare le offerte". (Com)