Infrastruttura: l'Egitto sigla l'accordo sul Gerd mediato dagli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò è avvenuto dopo che l'Egitto ha partecipato a una riunione ministeriale tenuta dagli Stati Uniti il ​​27 e 28 febbraio a Washington per raggiungere un accordo finale sul riempimento e il funzionamento del Gerd. Tuttavia, l'Etiopia ha annunciato ufficialmente che non avrebbe partecipato alla riunione in quanto intende continuare a discutere con le parti interessate della sui termini dell'intesa. Nel corso di una serie di cicli di colloqui mediati dagli Stati Uniti e dalla Banca mondiale, i 3 paesi avevano già raggiunto accordi sui punti critici, tra cui misure per mitigare gli effetti di siccità, un meccanismo di coordinamento, una meccanismo vincolante sulle controversie, la sicurezza della diga e il completamento degli studi di impatto ambientale. L'Egitto si è rammaricato "dell'assenza ingiustificabile dell'Etiopia" da questa riunione in questa fase critica dei negoziati. (Cae)