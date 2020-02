Migranti: Erdogan, l'Ue non ha rispettato la parola data

- La Turchia ha sempre detto di non essere obbligata ad accogliere un tale numero di rifugiati senza l'assistenza promessa: lo ha dichiarato il presidente turco, Rece Tayyip Erdogan, parlando oggi a Istanbul davanti ai membri del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp). Erdogan ha ribadito che la Turchia ha quindi deciso di aprire i suoi confini con l'Unione europea ai rifugiati siriani. "Ci avete promesso assistenza, ma non state facendo niente, e per questo abbiamo aperto da ieri i nostri confini. Circa 18mila rifugiati hanno già attraversato il confine, ed oggi questo numero sarà di 25-30mila; non chiuderemo le nostre porte perché l'Ue deve mantenere la parola data", ha affermato il presidente turco secondo cui circa moltissimi rifugiati si stanno muovendo verso i confini della Turchia a causa "degli attacchi sanguinosi del regime siriano". "La Turchia ospita 3,7 milioni di siriani e non può gestire un altra ondata di rifugiati", ha dichiarato Erdogan. (Tua)