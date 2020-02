Slovacchia: cittadini chiamati alle urne per rinnovo parlamento, incertezza su esito elezioni (2)

- Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca è un parlamento monocamerale costituito da 150 membri. Costoro sono eletti secondo una formula elettorale proporzionale che prevede un unico collegio nazionale. Agli elettori è concesso di esprimere fino a quattro preferenze all'interno della lista per la quale scelgono di votare. La soglia di sbarramento è fissata per le singole liste al 5 per cento, per le coalizioni di due o tre liste al 7 per cento e per quelle di quattro o più liste al 10 per cento. Delle 25 formazioni in corsa alle elezioni di quest'anno, 8 dovrebbero sicuramente entrare in parlamento. Smer-Sd si mantiene in testa agli avversari, ma è un risultato ben lontano dai fasti del passato, visto che si attesta al 17 per cento (nel 2012 il partito ottenne il 44 per cento, quattro anni dopo il 28 per cento). Dietro a Smer-Sd si collocava al secondo posto fino a qualche settimana fa il Partito popolare Slovacchia nostra di Marian Kotleba (Lsns), che dall'8 per cento conquistato alle elezioni del 2016, quando è entrato in parlamento, è passato nei sondaggi fin quasi al 14, per poi scendere e assestarsi intorno all'11 per cento. (segue) (Vap)