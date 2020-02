Slovacchia: cittadini chiamati alle urne per rinnovo parlamento, incertezza su esito elezioni (3)

- La vera sorpresa è il movimento Gente comune e personalità indipendenti (Olano), che ha fatto un balzo in avanti superando l'Lsns e collocandosi alle spalle dei socialdemocratici con il 13 per cento. Questo pone il suo leader, Igor Matovic, in una posizione di maggior vantaggio rispetto alle altre forze di opposizione nel caso a queste fosse affidato il compito di formare un nuovo governo dopo il voto. Ben piazzati sono anche la coalizione composta da Slovacchia progressista (Ps) e Spolu, di cui è espressione la presidente della Repubblica, Zuzana Caputova, e il partito Per la gente (Za ludi), fondato dall'ex presidente Andrej Kiska. Di orientamento liberale la prima e più centrista il secondo, entrambi sono dati intorno al 9-10 per cento. Dietro di loro Libertà e solidarietà (Sas), formazione liberale di centro-destra guidata dall'economista Richard Sulik, i nazional-conservatori di Sme Rodina guidati da Boris Kollar e il Movimento cristiano-democratico (Kdh), che vengono tutti dati tra il 5 e il 7 per cento ma comunque plausibilmente sopra la soglia di sbarramento. (segue) (Vap)