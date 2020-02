Slovacchia: cittadini chiamati alle urne per rinnovo parlamento, incertezza su esito elezioni (4)

- Se Smer-Sd subisce probabilmente l'effetto negativo di aver guidato la coalizione di governo in questi anni, anche il partner di maggioranza, il partito Sns, esce molto indebolito dall'esperienza degli ultimi quattro anni. La formazione, guidata dal presidente del parlamento uscente Andrej Danko, rischia seriamente di rimanere esclusa dalla prossima legislatura. La stessa sorte tocca a Most-Hid e agli altri partiti che rappresentano la minoranza magiara in Slovacchia, i quali non hanno raggiunto un accordo per presentarsi alle elezioni in forma unitaria. Fra gli elementi più interessanti di questa tornata elettorale figura però l'incapacità della stessa opposizione di trovare un accordo di coalizione prima del voto, nonostante gli appelli lanciati già da oltre un anno e il percorso comune di alcune formazioni nell'appoggiare la candidatura alla presidenza di Caputova. I vari partiti che si rifanno agli ideali liberali e progressisti hanno semplicemente raggiunto un patto di non belligeranza, cui si accompagna l'impegno condiviso di non intraprendere negoziati post-elettorali con Smer-Sd e con l'Lsns. (segue) (Vap)