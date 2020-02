Slovacchia: cittadini chiamati alle urne per rinnovo parlamento, incertezza su esito elezioni (5)

- Nonostante il tentativo della maggioranza di governo di approvare, in una sessione straordinaria del parlamento e a pochi giorni dal voto, disegni di legge in tema di welfare in linea con il proprio programma elettorale, a dominare il discorso pubblico è la questione della corruzione e del clientelismo nel paese. Ciò che non è chiaro è se a beneficiare della discussione a discapito di Smer-Sd siano solamente i partiti come Slovacchia progressista o anche gli estremisti di destra dell'Lsns. Con una tale frammentazione del panorama politico slovacco, è facile immaginare che la situazione all'indomani delle elezioni resti incerta e che le trattative per la formazione di un nuovo esecutivo saranno lunghe e complesse. Non è chiaro nemmeno se da queste trattative sarà o meno estromesso Smer-Sd, al governo ormai da un quindicennio, fatto salvo il biennio 2010-12. (Vap)