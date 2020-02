Afghanistan: Esper e Stoltenberg oggi a Kabul per incontro con presidente Ghani

- Il segretario alla Difesa Usa Mark Esper e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si trovano oggi in visita a Kabul per incontrare il presidente afgano Ashraf Ghani. Secondo quanto riferito dal portavoce presidenziale Sediq Sediqqi, i tre dovrebbero annunciare una dichiarazione congiunta sulla lotta al terrorismo. L'incontro si svolge praticamente in contemporanea ai colloqui fra gli Stati Uniti e i talebani in Qatar che dovrebbero concludersi con un accordo di pace che dovrebbe essere siglato sempre nella giornata di oggi. Questi eventi seguono un calo delle violenze in questa settimana in Afghanistan, coordinata il 21 febbraio come condizione preliminare per siglare l'accordo di pace. Dal 2018, il governo degli Stati Uniti e i talebani hanno tentato di negoziare un accordo di pace che assicurasse il ritiro delle truppe straniere dal paese in cambio di garanzie da parte del gruppo radicale che il paese non sarebbe diventato un rifugio sicuro per i terroristi. Delegazioni di Stati Uniti e dei talebani si sono incontrate regolarmente in Qatar, anche se con diverse interruzioni a causa degli attacchi compiuti in varie parti del paese dal gruppo radicale. (Res)