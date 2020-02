Roma: inseguimento nel parco dopo il furto, arrestato ladro d'appartamenti

- A chiamare il 112 nella tarda mattinata, un cittadina che ha notato due uomini arrampicarsi su un tubo del gas per arrivare ai primi balconi di un palazzo mentre un terzo era rimasto giù a fare da palo. Immediatamente sono arrivate due pattuglie della Polizia di Stato, una in borghese e l'altra in divisa e, mentre la prima si è avvicinata a piedi, la seconda è rimasta defilata ma pronta ad intervenire. Quando con due pattuglie, una in borghese e l'altra in divisa, i poliziotti del commissariato Prenestino si sono avvicinati al palazzo, un uomo è uscito dal portone con una borsa tra le mani e, vedendoli, è scappato via correndo all'interno del parco Tor Tre Teste: è così iniziato un rocambolesco inseguimento terminato che si è concluso con la cattura di B.H., 39enne albanese che, per riuscire a fuggire, ha cercato di divincolarsi tirando calci e pugni agli agenti. Con sé il ladro aveva un piede di porco, lungo circa 45 centimetri, con cui era stata manomessa la finestra della cucina dalla quale lui ed il suo complice si erano introdotti nell'appartamento per rubare numerosi monili in oro ed argento, collane di perle, orologi, soldi in contanti ed un carnet di assegni. Rintracciato il proprietario dell'appartamento, gli è stata riconsegnata la refurtiva. B.H. è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale mentre sono ancora in corso le indagini per rintracciare i suoi complici.(Rer)