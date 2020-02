Coronavirus: Guerini al "Cittadino di Lodi", sfida più importante è far ripartire imprese e lavoro

- Oggi la sfida più importante rimane quella di far ripartire le imprese, il ciclo produttivo e il lavoro. Ne è convinto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, lodigiano, raggiunto al telefono ieri sera dal quotidiano "Cittadino di Lodi" mentre si trovava a Roma per il Consiglio di ministri convocato per affrontare l'emergenza coronavirus. Parlando dell'emergenza coronavirus in Lombardia, Guerini ha sottolineato che si tratta della "mia terra e può immaginare la partecipazione con cui vivo questa situazione. Ma mi preme anzitutto chiarire una cosa - ha affermato -: i lodigiani stanno dando prova agli occhi del Paese e a quelli della comunità internazionale di una grande responsabilità. La generosità e l'intensità dell'impegno che la nostra gente sta mettendo in campo, dentro il pesantissimo disagio che vive, sono davvero eccezionali. Un disagio che, va sottolineato, è condizione e contributo fondamentale alla sicurezza di tutti gli italiani. Vedo nei lodigiani una grande dignità, nonostante le ripercussioni che coinvolgono ogni aspetto della loro vita quotidiana. Senza dimenticare le pesanti ricadute economiche e produttive. Ora, infatti, accanto alla strategia di contenimento e contrasto alla diffusione del virus, dobbiamo attuare con urgenza tutte le misure necessarie per il rilancio del nostro territorio. Si tratta di un'area strategica per la crescita complessiva dell'intero Paese. Nessuna azienda o lavoratore dovrà essere lasciato solo di fronte alle difficoltà". (segue) (Res)