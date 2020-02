Coronavirus: Guerini al "Cittadino di Lodi", sfida più importante è far ripartire imprese e lavoro (2)

- Commentando poi l'operato dei servizi ospedalieri e sanitari ai comuni e tutte le istituzioni territoriali, il ministro ha parlato di un'azione straordinaria e "straordinarie" sono le persone che stanno lavorando in questa situazione. "Mi riferisco - ha detto - agli operatori del sistema sanitario, la protezione civile, la pubblica sicurezza e le forze armate. A tutti loro va un ringraziamento per quanto fanno quotidianamente, pur tra molte difficoltà, senza abbassare mai la guardia. Così come pure alle istituzioni locali, a partire dai sindaci, in un clima di collaborazione concreta senza polemiche. Un impegno che è stato riconosciuto anche ieri quando io e il presidente del consiglio abbiamo telefonato personalmente ad alcune famiglie del Lodigiano, al direttore generale dell'Azienda socio sanitaria di Lodi Massimo Lombardo e al responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza Enrico Storti. Oltre che ai sindaci di Codogno e Castelgerundo. È importante che sappiano quanto il governo apprezzi ciò che stanno facendo, in contatto quotidiano con la mia comunità non verrà mai meno. Mi lasci dire che il Lodigiano sta dando prova concreta di come l'Italia sia un grande Paese, in grado di fronteggiare questo momento, soprattutto grazie al lavoro comune tra le istituzioni, il sistema produttivo, i lavoratori e la partecipazione responsabile dei cittadini. Serve trasmettere un messaggio di fiducia, le persone devono poter tornare a vivere nella normalità. Il governo sta lavorando con determinazione in questa direzione. E al Consiglio dei ministri di ieri abbiamo presentato le misure necessarie, sia a sostegno delle imprese e dei cittadini direttamente colpiti, sia verso i settori che ne sono danneggiati. Ci sono intere filiere da tutelare". (segue) (Res)