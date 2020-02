Coronavirus: Guerini al "Cittadino di Lodi", sfida più importante è far ripartire imprese e lavoro (3)

- "La grande macchina della Difesa - ha affermato Guerini - lavora ininterrottamente ormai da più di un mese. L'organizzazione del rientro dei nostri connazionali, a partire dal 2 febbraio, ha dimostrato una evidente capacità interforze: l'Esercito ha messo a disposizione gli alloggi per il periodo protocollare di osservazione presso la Cecchignola e il Celio, la Marina Militare ha impiegato personale sanitario e l'Aereonautica ha provveduto al trasporto attraverso i propri aerei con gli equipaggi del 14esimo Stormo e con operazioni altamente qualificate, come quelle del bio contenimento. Oltre 5.000 sono i posti letto in infrastrutture militari che siamo in grado di fornire su tutto il territorio nazionale, per una eventuale sorveglianza sanitaria. Per quanto riguarda l'impiego dell'Esercito sono 250 gli uomini e le donne presenti nella "zona rossa", per prestare servizio e assistenza ai cittadini. E rassicurare i tanti che si trovano in questo momento in una condizione di disagio. A cui contribuisce il lavoro prezioso di tutte le forze di sicurezza: carabinieri, polizia e guardia di finanza. La forte sinergia che il mio Ministero, quello degli Esteri, della Salute e la Protezione Civile stanno esprimendo in questa circostanza è una sintesi della concreta risposta del sistema Paese fornita ai cittadini". (segue) (Res)