Coronavirus: Guerini al "Cittadino di Lodi", sfida più importante è far ripartire imprese e lavoro (4)

- Secondo Guerini, questo "non è il momento delle polemiche". "Conosco Attilio Fontana (il governatore della regione Lombardia) da tanti anni, sì ci siamo sentiti, ma sia lui sia il premier Conte remano nella stessa direzione. Ed è quello che ci chiedono gli italiani. È stato giusto che lo stesso presidente del consiglio in questi giorni abbia informato i cittadini, spiegando le ragioni alla base dei provvedimenti adottati. Provvedimenti, come ho già detto, che riconosciamo come particolarmente impattanti per la vita delle persone che vivono nelle zone rosse. Sono frutto di decisioni prese con le Regioni, in modo condiviso, e soprattutto assunte sulla base delle indicazioni della comunità scientifica con cui continuerà l'interlocuzione per la rimodulazione di queste stesse misure. Hanno un carattere temporaneo e sono flessibili in base alle evoluzioni e ai risultati raggiunti. Il nostro auspicio è che, nella misura della loro efficacia, si possano trovare i presupposti per un ritorno alla normalità". (segue) (Res)