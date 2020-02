Serbia: premier Brnabic oggi con missione Fmi, focus su finanze pubbliche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale, ha precisato Tabakovic, rappresenta una diminuzione dell'80 per cento rispetto a quella precedente all'adozione della strategia nazionale per la risoluzione del problema dei crediti inesigibili. I rappresentanti Fmi hanno osservato che la crescita economica del paese ha superato le aspettative, con una percentuale pari al 4,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019. Nella stessa giornata è avvenuto un incontro fra la missione Fmi e il ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali. Nel corso della riunione è stato constatato il buon andamento delle finanze pubbliche, con un debito pubblico che si attesta al di sotto del 50 per cento e una crescita economica al 4,2 per cento nel 2019. Gli interlocutori hanno poi discusso il piano economico Serbia 2025 messo a punto dal governo. (segue) (Seb)