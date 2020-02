Serbia: premier Brnabic oggi con missione Fmi, focus su finanze pubbliche (3)

- La Serbia ha stretto con l'Fmi un accordo nel luglio 2018 denominato Strumento per il coordinamento delle politiche (Policy coordination instrument – Pci), che consiste in un programma non finanziario aperto a tutti i membri del Fondo monetario per un sostegno alle riforme e alla capacità di catalizzare finanziamenti da diverse fonti. Lo strumento è messo a punto per quei paesi che non hanno necessità di un sostegno finanziario da parte dell'Fmi. I risultati ottenuti dalla Serbia nel settore delle Finanze pubbliche sono stati valutati positivamente anche dall'ultima missione del Fondo monetario internazionale che è stata a Belgrado dal 4 al 15 ottobre. (Seb)