Corea del Sud: coronavirus, bilancio contagi sale a oltre 3 mila persone

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 219 nuovi casi di contagio da coronavirus, che portano il numero totale di infezioni nel paese a 3.150 persone. I nuovi casi, secondo quanto riferito oggi dai Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc), si aggiungono ai 594 casi precedentemente confermati. In questo contesto, il viceministro della Sanità Kim Kang-lip ha nuovamente invitato i cittadini sudcoreani a rimanere in casa, ed in particolare ad evitare raduni pubblici e religiosi nel fine settimana. Molti casi di infezione sono in effetti riconducibili a membri della Chiesa di Gesù Shincheonji, una setta religiosa che conta circa 200 mila seguaci e 74 chiese nel paese.Se gran parte dei nuovi casi sono concentrati a Daegu, principale focolaio del nuovo ceppo virale nel paese, sono in aumento anche i casi a Seul e a Busan. (segue) (Git)