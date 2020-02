Migranti: Grecia, premier Mitsotakis presiede oggi riunione su emergenza

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis presiederà oggi un incontro interministeriale ad Atene sulla crisi migratoria, alla luce del rischio di un aumento degli arrivi dalla Turchia dopo la decisione di Ankara in seguito agli sviluppi della crisi in Siria. Oltre al premier, saranno presenti anche il ministro degli Esteri Nikos Dendias, il ministro della Protezione dei cittadini Michalis Chrisochoidis, il ministro della Difesa Nikos Panagiotopoulos e il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Konstantinos Floros. Il premier greco Mitsotakis ha avuto ieri una serie di colloqui con alcuni leader europei per informarli sulle misure di rafforzamento dei confini terrestri e marittimi intraprese da Atene: il capo del governo ellenico ha sentito il cancelliere tedesco Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, i presidenti di Commissione e Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel, oltre al premier bulgaro Bojko Borisiov, altro paese in prima linea per i possibili arrivi dal confine con la Turchia. (segue) (Gra)