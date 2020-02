Coronavirus: vescovi lombardi, riaprire le messe nei giorni feriali

- I vescovi lombardi chiedono alle istituzioni di riaprire le messe ai fedeli nei giorni feriali. "La Conferenza Episcopale Lombarda - si legge in una nota - fermo restando la volontà di continuare a collaborare con le istituzioni, chiede alla Regione Lombardia, così come già possibile per matrimoni e funerali, di considerare la partecipazione alle messe feriali dei cittadini cattolici lombardi, che a differenza delle celebrazioni festive non costituiscono una forma di assembramento". La richiesta è stata firmata dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini, dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi, da quello di Mantova Marco Busca, da quello di Como Oscar Cantoni, da quello di Vigevano Maurizio Gervasoni, da quello di Crema Daniele Gianotti, da quello di Lodi Maurizio Malvestiti, da quello di Cremona Antonio Napolioni, da quello di Pavia Corrado Sanguineti e da quello di Brescia Pierantonio Tremolada. (com)