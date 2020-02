Coronavirus: Washington consiglia di evitare viaggi non essenziali in Italia

- Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso di viaggio per l'Italia, dopo che i Centers for Disease Control (Cdc) hanno raccomandato di evitare viaggi non essenziali a causa dell'epidemia di coronavirus. "Il Cdc ha emesso un avviso di livello 3 per l'Italia. Al momento, Cdc raccomanda di evitare viaggi non essenziali in Italia", ha dichiarato il dipartimento di Stato in una nota. In settimana il presidente Donald Trump, commentando l’emergenza legata a una possibile diffusione del Covid-19, aveva detto che gli ultimi sviluppi avrebbero potuto spingere le autorità statunitensi a impedire l'arrivo negli Usa di voli provenienti dall'Italia. "Dipende da quello che succederà - ha affermato l'inquilino della Casa Bianca - ma a un certo punto potremmo decidere di chiudere i voli in ingresso dall’Italia e dagli altri Paesi". Trump ha aggiunto che i voli in ingresso dai paesi con focolai di coronavirus come l'Italia sono strettamente controllati. (Nys)