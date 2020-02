Monza: accoltella in agguato in strada 27enne, 31enne fermato per tentato omicidio

Milano , 29 feb 00:30 - (Agenzia Nova) - È stato fermato per tentato omicidio un 31enne ucraino senza fissa dimora responsabile dell’aggressione ai danni di un 27enne, con precedenti per droga, ieri sera in via Gramsci a Monza. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 31enne con il volto coperto da un cappuccio ha teso un agguato alla vittima, ricoverata fuori pericolo di vita all’ospedale San Raffaele, e lo ha colpito per motivi ancora da accertare due volte, una al costato e l’altra alla schiena, con un coltello a farfalla. I militari, intervenuti immediatamente, sono riusciti a bloccare l’aggressore mentre stava scappando a piedi. Il fermato è stato portato al carcere di Monza.

