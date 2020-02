Business news: Serbia, seduta plenaria Banca centrale e missione Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta a Belgrado una seduta plenaria fra i rappresentanti della Banca nazionale della Serbia (Nbs) e la missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) giunta oggi nel paese balcanico. Secondo una nota diramata dalla Banca centrale, il governatore Jorgovanka Tabakovic ha dichiarato nel corso della seduta che l'istituto proseguirà nelle politiche mirate a garantire la stabilità finanziaria del paese. "La Banca nazionale non cambierà la propria direzione, e continuerà ad essere custode della stabilità", ha detto Tabakovic ricordando che nel 2019 l'inflazione si è attestata all'1,9 per cento, mentre i crediti inesigibili erano al 4,1 per cento rispetto al totale. La percentuale, ha precisato Tabakovic, rappresenta una diminuzione dell'80 per cento rispetto a quella precedente all'adozione della strategia nazionale per la risoluzione del problema dei crediti inesigibili. I rappresentanti Fmi hanno osservato che la crescita economica del paese ha superato le aspettative, con una percentuale pari al 4,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019. (Seb)